Cabral, prima imagine cu chipul fetitei sale. Este superba

Fotografia făcută de Cabral, tatăl micuței a primit deja mii de aprecieri de la fanii celor două vedete. Micuta Namiko a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut.Cabral mai are o fata dintr-o casnicie anterioara. Numele micutei Namiko are o semnificatie speciala si inseamna "copilul valurilor", in japoneza."Copilul nostru iubit care, deloc întâmplător, a iubit apa de la prima atingere. Un nume rar întâlnit pe meleagurile noastre, ce s-ar putea să te surprindă în primă instanță. Asta înainte să te cucerească, așa cum a făcut și cu noi”, scria Andreea pe blogul ei in urma cu cateva luni.