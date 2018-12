Cabral, prima imagine cu fetita lui

Taticul Cabral a facut publica prima fotografie cu "Petunia," asa cum au alintat-o dinainte de a se naste, alaturi de un mesaj emotionant.„Salut. Sunt Cabi. Tatal lui Inoke si al… Petuniei (da, nu avem nume nici acum)....Pare ca multi au intuit deja… la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor’sa a’ mica. E mai bine asa, mai ales pentru ele. Si va multumim ca intelegeti treaba asta. Pitica e bine. Grasuta, scandalagioaica si atenta deja la tot ce e in jur.Andreea Ibacka e bine si ea. Ma rog, fericita, lesinata… Am pus prima poza pe care o am cu ea. Ea ma tine de dest, eu lesin… d-astea,” a scris Cabral pa pagina sa de Facebook.