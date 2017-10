Calin Geambasu, acuzatii socante la adresa mamei sale

Acesta spune ca mama lui l-a indepartat pe tatal sau. Artistul nu mai vorbeste cu mama lui de 4 ani, iar relatia cu Petre Geambasu, tata sau, s-a racit tot de atunci."Cine are copil sa-i traiasca, cine nu sa nu-si doreasca! A zis ca abia acum a inteles rostul acestor vorbe. Eu nu sunt ajuns imparat, asa cum a zis el, azi. Sunt convins ca este influentat. Eu stiu ce suflet are. Au fost multe momente si corectii. Chiar si acele corectii el le-a numit normale. Cum, tati, normale? Tu imi sugerezi ca eu trebuie sa le aplic copilului meu.Tatal meu ma trezea cu masaj, mama ma trezea brusc. Eu stiu ce bagaj emotional este in el. Sa faci din senin ceva halucinant ceva absurd. El a fost un om foarte misto. In urma unei discutii cu sotia lui, el a zis ca o sa indrepte lucrurile, insa nu s-a intamplat asta si iata ca am ajuns in situatia asta. Mama naturala nu mi-a zis niciodata "te iubesc". Sunt 4 ani de cand nu ne-am mai vorbit. Acum 2 ani, in 2015, am si o filmare. Mama si tati dansau. Tati i-a zis: 'hai sa-l chemam si pe Calin', dar se vede cum ea a zis 'NU', scrie wowbiz.ro.