Cand face sex Anca Serea: "Dimineata, la pranz si seara"

Mai mult, vedeta sustine ca are timp de viata sa intima si isi petrecere vacante de cuplu fara copii. Invitata recent in cadrul unei emisiuni, Anca Serea a vorbit deschis despre viata sa sexuala.”Bineînțeles că am timp. Eu zic că dacă vrei cu adevărat ceva, poți. Noi avem vacanțe și de familie, și de cuplu, și asta nu înseamnă că ești un părinte rău. Cred că femeile din România trebuie să învețe să se iubească și pe ele. Trebuie să ne iubim la fel ca înainte de căsătorie, pentru că de starea noastră depinde și starea de bine a familiei. Dacă noi suntem fericite și mulțumite, atunci și copiii, și soțul sunt mulțumiți. E un lucru foarte important pentru un cuplu să funcționeze și înainte, și după ce are copii. Și acum Moise doarme cu noi în pat. Ne dorim noi să-l punem acolo între noi, să ne bucurăm, să-i simțim respirația, să vedem cum clipește. De obicei dorm doi cu noi, dar după ce intră în starea de somn pround, îi ducem în paturile lor, și bineânțeles că avem timp și pentru noi”, a declarat Anca Serea, pentru “A List Magazin”.