Cand se marita Simona Halep. Sportiva a facut primele declaratii despre nunta cu Toni Iuruc

La intoarcerea din New York, unde a participat la US Open 2021, Simona Halep a facut primele declaratii despre cununia cu iubitul sau Toni Iuruc. Astfel, potrivit Simonei Halep marele eveniment va avea loc saptamana viitoare. Fostul mare tenisman Ilie Năstase a dat-o de gol, potivit spuselor lui Halep.„Da, domnul Năstase (n.r. Ilie) m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoții. Sunt emoții diferite (n.r. față de meciurile de tenis). E partea personală, tenisul rămâne tenis, dar aici e mult mai important pasul și sunt bucuroasă că se întâmplă.”, a declarat Simona Halep, la aeroport.Ilie Năstase a dat-o de gol în spațiul publicAnterior, Ilie Năstase lansase informația că Simona Halep urmează să se căsătorească în luna septembrie. În cadrul emisiunii Teo Show, fostul mare jucător de tenis a oferit detalii prețioase despre fericitul eveniment din viața sportivei noastre.„De ziua ei (a Ioanei – soția fostului lider ATP) am primit un telefon de la Simona Halep, era la New York. Simona a spus că-și va face cununia pe data de 15 (septembrie), la un local din Constanța. Și am decis ca tot atunci și acolo să facem și ziua Ioanei.”, a precizat Ilie Năstase în emisiunea lui Teo Trandafir.