Cand va avea loc finala Survivor Romania 2021. Ce nu vor avea voie sa faca concurentii sub nicio forma dupa incheierea emisiunii

Dupa aproape 6 luni petrecute in Republica Dominicana, timp in care concurentii au trebuit sa faca fata unor conditii dificile si probe sportive grele, acestia se vor intoarce acasa la inceputul lunii iulie.Cand se vor intoarce insa acasa, concurentii vor trebui sa respecte insa niste reguli stricte, avand in vedere faptul ca filmarile vor fi difuzate la TV si dupa intoarcerea lor acasa. Asadar, concurentii care vor ramane in concurs, nu vor putea lua legatura cu niciun apropiat si vor trebui sa fie foarte discreti cu aparitiile publice. Finala va fi difuzată în a doua jumătate a lunii iulie.Finala Survivor România 2021 va avea loc în cea de-a doua jumătate a lunii iulie și va avea două componente. În prima, vor fi difuzate imagini filmate în Republica Dominicană, iar cea de-a doua parte va fi live, transmisă din studiourile Kanal D.Castigatorul competitiei va fi cel care va primi cele mai multe voturi din partea publicului. El va intra in posesia premiului de 50.000 de euro, brut.Chiar dacă data nu este încă stabilită cu exactitate, se pare că cei de la Kanal D vor să difuzeze finala Survivor în weekend-ul 16-18 iulie, o decizie finală urmând să fie luată în funcție de studiile de audiență.În momentul de față, au mai rămas șapte concurenți la Survivor România: Zanni, Sebastian Chitoșcă, Elena Marin, Albert Oprea, Maria Chițu, Marius Crăciun și Andrei Dascălu.