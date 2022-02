Cantareata Adda se retrage din viata publica. Artista a aflat ca sufera de doua boli grave

Cantareata Adda a anuntat ca se retrage pentru o perioada din viata publica dupa ce a aflat ca sufera, de fapt, de doua boli grave. In urma cu un an, Adda a fost diagnosticata initial cu dermografism, dupa ce a avut o reactie alergica grava, in urma careia nu a mai putut sa respire si i s-a umflat foarte rau gatul.Acum insa, artista a primit adevaratul diagnostic, dupa ce s-a simtit din nou rau. Mai exact, Adda sufera de Borelioză și Bartonella, transmise de căpușe și țânțari sau ploșnițe.„Dragii mei, după un an jumătate de chin, în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite parți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioză și Bartonella – transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge.Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile“, a scris ADDA pe Facebook. Dupa ce a aflat despre diagnosticul crunt, Adda a anuntat pe retelele de socialiazare că se retrage din viața publică o perioadă pentru a urma tratamentul necesar și a se îngriji de sănătatea ei.„La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioada din spațiul public- emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și vă voi ține la curent când pot și cât pot. Vă voi lasă și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani.La jumătatea lui Martie va veni și noul single. I-am pus numele “Gogutz” la rahatu’ ce e acum în mine. Și promit să-i dau în cap. Să-l nenorocesc până îi sar fulgii. În timp ce o parte din doctorii “specialiști” ai României vor pune mâna pe carte!”, a mai scris ADDA.Bartonella, numita si boala zgârieturii de pisică, este de fapt o afectiune care nu afecteaza felinele, insa se poate transmite la om si poate avea urmari grave daca nu este tratata la timp. Aceasta boala poate produce leziuni permanente ale creierului. Borelioza , cunoscuta si sub numele de boala Lyme, este o afectiune care se transmite la om prin muscaturile de capuse, ce sunt purtatoare ale acestei infectii. În stadiile avansate, boala potae duce la meningită aseptică, dar poate provoca și paralizia nervilor feței.