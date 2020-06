Cantareata Roxen, batuta cu bestialitate de iubitul sau

Artista a facut o plangere la politie si a marturisit ca a fost santajata si abuzata de fostul ei iubit."Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problema care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a declarat Roxen (Roxana Larisa Giurgiu) pentru www.protv.ro Se pare ca iubitul artistei ar fi agresat-o orbit de gelozie, dupa ce s-ar fi trezit in miezul noptii si ar fi vazut-o pe ca aceasta butona telefonul.„S-a trezit în jurul orei 04:30 și a devenit violent din cauza faptului că a văzut-o cum butona telefonul”, au declarat surse din mediul judiciar pentru Cancan.ro . De la reproșuri nu ar mai fi fost decât un pas până la violență. S-ar părea că iubitul gelos a lovit-o pe Roxen în mod repetat. Cu pumnii și palmele peste față, spate și torace. Nu s-ar fi oprit aici, ci ar fi continuat să o lovească cu o coadă de mătură peste genunchi. Țipetele artistei, dar și vocea ridicată a iubitului, ar fi fost auzite și de către vecini. Roxen a depus plângere la Poliție, iar oamenii legii ar fi descoperit urme de violență (vânătăi) pe trupul ei.