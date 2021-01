Care este starea lui Gabriel Cotabita, dupa a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19

Dana Budeanu a declarat ca nu se va vaccina impotriva COVID-19. Creatoarea de moda spune ca este "sanatoasa tun" si considera ca nu este nevoie sa faca acest vaccin. "Cum? Nu. Păi pentru ce să mă vaccinez? Nu am domn’e nimic, sunt un om sănătos tun. Nu sunt

Cove a lipsit astazi din cadrul emisiunii "Vorbeste lumea", pe care o modereaza alaturi de Adela Popescu! Realizatorul TV a intrat in direct si a dezvaluit ca se afla in izolare de 10 zile, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. „ Am avut parte de săbători