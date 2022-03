Carmen Harra, o noua previziune despre razboiul dintre Rusia si Ucraina. Ce se va intampla cu Vladimir Putin

Carmen Harra a facut o noua previziune despre razboiul dintre Rusia si Ucraina. Clarvazatoarea sustine ca va urma un moment semnificativ in acest conflict. Ea a marturisit ca acest razboi s-ar putea incheia miraculos, ori va declansa un al Treilea Razboi Mondial.Carmen Harra spunea ca Buna Vestire ar putea aduce noi intamplari in ceea ce priveste acest razboi, dar a declarat si ca Rusia s-ar putea asocia cu China, iar acest moment ar putea crea o panica si mai mare.„Până de Buna Vestire ceva se întâmplă. Lucrurile sunt foarte tensionate şi pe muchie de cuţit şi lumea acţionează pe emoţii negative, pe spaimă şi pe frică. Adevărul este că, în acest moment, există două posibilităţi: sau Rusia se asociază cu China şi ei se simt atunci foarte puternici si nu le mai este frică de restul lumii, sau China nu va adera la această alianţă cu Rusia, sub influenţa NATO, a Americii, deşi China ar fi preferat să fie asociată Rusiei, nu NATO. Pericolul îl reprezintă, de fapt, China, este un pion important pe tabla de şah. Şi poziţia ei va determina dacă Putin se simte destul de puternic să atace restul lumii’’, a declarat ea pentru Antena3.