Carmen Minune este insarcinata

"Cuvintele nu sunt de ajuns. Te iubesc", a fost mesajul pe care i l-a transmis Carmen Simionescu iubitului ei, Bogdan Căplescu.Carmen Simionescu şi-a refăcut viaţa amoroasă după despărţirea de Bogdan Daragiu. Acum se iubeşte cu Bogdan Adrian Căplescu, pe care l-a prezentat deja părinţilor. Acesta ar lucra la Guvern. Carmen a mărturisit recent că vrea să ţină relaţia ei cu noul iubit departe de lumina reflectoarelor."Cu fiecare an, consider că eu prind curaj în a face schimbări în viaţa mea şi în munca mea. Sunt foarte bine, asta e cel mai important, am timp să reflect asupra carierei mele, la care ţin foarte mult şi pe care sunt focusată. Fiecare om care vine în viaţa noastră ne dă lecţii. Eu de la Bogdan am învăţat să fiu răbdătoare. Mi-a luat cam toată ziua să mă pregătesc pentru acest eveniment. Iubitul meu nu a zis nimic când am ieşit din casă, nu m-a văzut, nu i-am arătat ţinuta. Viaţa personală o să rămână viaţa personală, prietenul meu o să rămână doar al meu”, declara Carmen Simionescu la un post TV.