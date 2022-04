Carmen Tanase, la un pas de moarte in urma cu trei ani. Boala grava cu care a fost diagnosticata

Carmen Tanase a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu o tumoare pe maduva. Ea a fost operata de urgenta, iar medicii au reuşit astfel să-i salveze viaţa. Vedeta a povestit că totul a început cu o durere de picior.„Mă durea piciorul , îl simțeam altfel, diferit, parcă nu era piciorul meu. Uneori îngheța, alteori aveam ace așa în el. Și am zis, ‘cu siguranță de la coloană’. Aveam problemele mele cu colana și am zis să mă duc să-mi mai fac un RMN și, din greșeală, s-a deschis câmpul ăla la RMN mai mult. Și după ce am stat 45 de minute acolo mi-au zis ‘Mai intrați o dată’ și mi-au pus un grilaj pe cap. Și după, am văzut o atmosferă acolo, intrau unii, alergau, vorbeau în șoaptă. Domnul doctor de acolo de la RMN mi-a zis: ‘Se întâmplă că aveți o tumoră pe măduvă’. Asta se întâmpla acum trei ani’, a marturisit Carmen Tanase.