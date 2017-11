Cat a slabit Teo Trandafir. Iata cate kilograme are

In urma cu aproape doi ani, vedeta a facut interventia, iar acum a reusit sa ajunga la greutatea mult visata.“Aş mai slăbi, dar toată lumea zice că este prea mult şi atunci nici nu ştiu dacă mai este cazul să mă subţiez prea mult! Mie mi-ar plăcea să mai dau un pic jos, dar nici eu nu prea mai simt de pe unde! Ştii cum e, parcă m-am ţăcănit, zău îţi spun! Ştii că eu am două ţăcăneli, la ghete şi la kilograme, veşnic nu am suficiente ghete şi vesnic am prea multe kilograme! De aceea, acum, aş dori să fiu şi mai suplă. Dar, per total, e bine, chiar foarte bine”, a declarat Teo Trandafir, potrivit ONE. “Am slăbit tot ce mă deranja, nu ştiu să spun sigur cât, căci nu m-am cântărit în kilograme, medicii mă verifică! Cert este că am sub 70 de kilograme, ceea ce mi se pare uriaş, fantastic chiar faţă de câte aş fi putut avea”, a conchis prezentatoarea TV.