Cat costa o noapte de cazare la mosia Andreei Esca. Cati bani trebuie sa scoti din buzunar

Andreea Esca are o cariera de succes in televiziune, insa nu se bazeaza doar pe asta. Prezentatoarea TV a investit si in afaceri, iar una dintre acestea este in domeniul turismului.



Vedeta a cumparat cinci case traditionale, vechi de peste 150 de ani, le-a renovat, iar acum le inchiriaza. Casa Floarea Vieții, Casa Berbec, Casa Moara, Casa Soarelui și Casa Prieteniei sunt locuințele în care turiștii se pot caza.



„Nu știu cum să fac să le spun oamenilor că sunt atât de bogați prin tradiția pe care o au încât trebuie doar s-o păstreze. Nu vrem ca cineva să aducă orașul la țară! Că de aia vin oamenii la țară, să vadă tradiție, să regăsească ceva.Nu poți să regăsești ceva dacă vii și găsești niște lucruri noi care nu au nicio legătură cu locul acesta. Trebuie să păstrați ce aveți, trebuie să încercați să refaceți ceea ce ați avut. Sigur, cu confortul de rigoare, dar nu schimbând complet felul în care arată, că e păcat. Sunteți așa de bogați, trăiți în fiecare zi într-un loc atât de bogat, pe care trebuie să-l prețuiți și, cu siguranță, pe termen lung, va fi un și mai mare câștig pentru toți.



În ceea ce privește costul unei nopți de cazare, cei care vor să închirieze una dintre casele tradiționale ale celebrei prezentatoare trebuie să scoată din buzunar în jur de 700 de lei.