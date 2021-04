Cat costa o noapte de cazare la pensiunea Monicai Anghel

De Paste, Monica Anghel a pregatit oferte si ii asteapta pe turisti cu un meniu special.”Este o pensiune pe care, inițial, au făcut-o părinții mei. De mai bine de un an, de când a venit pandemia de coronavirus, mă bucur și eu de acest loc. Nu am avut timp să mă plictisesc, dar nici să mă odihnesc. Și noi vom petrece Sărbătorile Pascale, vom pregăti bucate tradiționale. Vom avea drob, sarmale, cozonac, friptură de miel, chiar dacă eu nu voi mânca, pentru că nu am voie să consum grăsimi. Cozonacul și pasca îmi produc arsuri la stomac. Mielul nu îmi place, deci e bine.O să fac și o ruladă de curcan, și o plăcintă cu carne, preferatele lui Aviv, fiul meu, și soțului meu. Iar eu voi avea voie să consum brânză proaspătă cu ceapă și ouă”, a declarat Monica Anghel, pentru impact.ro. Pensiunea Monicai Anghel are 8 camere, cu baie proprie, TV, internet, iar pentru o noapte de cazare turistii trebuie să plăteasca între 250 şi 280 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.