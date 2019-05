Cat s-a ingrasat Anca Serea in 6 luni de sarcina si ce spune despre al saptelea copil

"Am luat patru kilograme, ma simt excelent. Nu am pofte, nu am greturi, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naste tot natural, ca pe toti ceilalti copii ai mei. Doar nu o sa ma apuc acum, la al saselea, sa fac cezariana!", a declarat Anca Serea pentru click.ro.Vedeta nu a inceput sa amenajeze camera fetitei care va veni pe lume peste trei luni. Anca si sotul sau au facut doar cateva cumparaturi."Am fost si i-am cumparat un carucior, hainutele urmeaza. Copiii nostri de-abia isi asteapta surioara. De altfel, Sarah a fost cea care a ales numele micutei, sunt foarte entuziasmati. Pe noi sarcina nu ne-a luat prin surprindere, o asteptam. Nu am spus niciodata ca nu mai vreau copii, poate sa mai vina si al saptelea", a mai spus Anca Serea.