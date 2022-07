Catalin Botezatu a ajuns din nou la spital. Ce s-a intamplat cu creatorul de moda

Acum e nevoit să țină un regim strict bazat pe piure, salate, foacia, dar și apă, iar băuturile rafinate și mâncărurile scumpe sunt deja de domeniul trecutului, după cum spune el.”Cu inima stau bine, am fost ușor bolnav acum vreo lună. Am făcut o mică pancreatită acută, pentru prima oară în viața mea țin regim, că nu țin de obicei regim și sunt disperat de atâta piure, salate, focacia, că asta pot să mănânc, și de apă plată. Adio băuturi alcoolice sau șampanii și prăjituri, asta e, unii sunt norocoși, dar sunt ok. O perioadă mai lungă trebuie să țin regimul, oricum primele două luni sunt mai grele, a trecut o lună”, a spus Cătălin Botezatu pentru Viva.ro