Catalin Botezatu, despre nunta regala: "Cine suntem noi sa comentam o astfel de nunta? Mie unul imi este rusine"

Designerul a marturisit ca preferata lui a fost Victoria Bechkam.“Mie mi-a plăcut cel mai mult ținuta Victoriei Beckham. Niciodată n-aș fi crezut că o rochie de lungimea celei purtate de ea poate arăta atât de bine. Spun asta pentru că nu s-au făcut până acum rochii elegante de acest gen, toți designerii evitând lungimea aceasta.În rest, au fost doamne și capete încoronate care au purtat diferite branduri, însă asta nu înseamnă că mi-au plăcut. În schimb, nu vreau să o comentez pe Amal Clooney. De ce? Cine suntem noi să comentăm o astfel de nuntă?Mie unul îmi este rușine. Din păcate, foarte multe persoane neavizate au comentat nunta regală. Indiferent de țara în care ne-am afla, nu consider că ne dă nimeni dreptul sa comentăm o nuntă regală care are la bază reguli stricte, tradiții, un cod și o etichetă de respectat.” –a declarat Cătălin Botezatu, pentru stiriactuale.net.“Rochia de mireasă a lui Meghan era de așteptat să fie așa.A fost de o simplitate extraordinară, de un rafinament aparte, dar nu am înțeles prețul (n.r. între 200.000 şi 400.000 de dolari), pentru că rochii de genul acesta fac și eu. Dar, în acest caz, înțeleg că era vorba de brand și de Casa Regală. Mi-a plăcut și am apreciat tipul de make-up ales, contrar a ceea ce s-a spus, mireasa a purtat un machiaj extrem de natural. Pe scurt, pot să zic că a fost exact așa cum mă așteptam.” – a concluzionat Cătălin Botezatu.