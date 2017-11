Catalin Maruta, de urgenta la spital

Realizatorul TV a cazut pe scari, chiar in timp ce era cu fetita lui de doi ani in brate. Cu toate ca el s-a lovit rau, Catalin nu a tinut fetita strans in brate si aceasta nu s-a lovit, ci doar s-a speriat foarte tare.La spital, medicii i-au pus o orteze la piciorul stang, pe care va trebui sa o poarte o perioada., a povestit prezentatorul TV în cadrul emisiunii "La Măruţă".