Catalin Morosanu si-a cunoscut sotia in adolescenta. Totul despre povestea sa de dragoste

“Prima fată pe care am adus-o acasă şi am prezentat-o mamei este soţia mea. Ne-am cunoscut în tren, pe vremea când făceam naveta. Ea avea 16 ani, eu 17, era acel sentiment pur adolescentin”, a declarat luptătorul, devenit între timp un familist convins.”Am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, şi aşa am început să avem o relaţie”, a mai spus celebrul luptător. Simplu, curat, cu sentimente pure, care de atunci nu au făcut decât să crească. Și de atunci au trecut peste 18 ani. Cei doi au împreună o fetiță, căreia vor să-i ofere cât mai curând o surioară sau un frățior.”Când îmi iau fata în braţe trăiesc cel mai frumos moment din viaţa mea.Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp şi de copii, că oricine poate face, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top. Acum, la vârsta de 35 de ani, văd cât de important este copilul. Am avut şi glorie, sunt şi în top, dar am şi un copil. Când ai un copil, ţi se schimbă total viaţa. Acum ne mai dorim, un frăţior sau o surioară pentru fetiţa mea, nu are importanţă ce e, doar să fie sănătos”, declara Cătălin Moroşanu în vara anului trecut.