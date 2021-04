Cate kilograme s-a ingrasat Gina Pistol in timpul sarcinii

In timpul sarcinii, Gina s-a ingrasat foarte mult, iar la un moment dat chiar isi facea probleme ca a devenit cam "pufoasa". Imediat dupa nastere insa, iubita lui Smiley a scapat de 15 kilograme. Ajunsese sa cantareasca in timpul sarcinii aproape 80 de kilograme.Aceasta recunoaste ca mai are multe kilograme de dat jos, mai ales ca are o inaltime de doar 1,66m.„Si ca sa va raspund si la o intrebare pe care o primesc foarte des, nu cred ca am slabit foarte mult. Ajunsesem la aproape 80 de kilograme, iar acum, dupa cinci saptamani si cateva zile, am 65, dar ramane intre noi, da? Nu am timp si nici nu cred ca am voie sa fac miscare, dar cand ma mai eliberez, o sa-mi organizez timpul mai bine, o sa ma apuc de treaba”, a dezvaluit Gina Pistol, pe Instastory.