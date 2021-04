Catherine-Zeta Jones este o mama super grijulie. Ce face de cand fiul ei a plecat la facultate

Mai mult, se duce personal și îl verifică dacă are destule conserve. Fiica ei Carys, are 18 ani, și urmează să plece și ea la universitate la sfârșitul verii viitoare.Actrița spune că se pregătește de ani de zile cu ideea că vor pleca din cuibul părintesc. ”Mi-e tot timpul teamă pentru copiii mei. Să știu că nu mai sunt sub acoperiș cu mine e o adevărată tortură”, a mărturisit vedeta recent.Actrita este sigura ca ambii copii ii vor calca pe urme si vor alege o cariera in cinematografie. Fiul sau a aparut în două emisiuni TV, ”Phineas și Ferb” și ”Formula 1: BBC Sport”. Deși cei doi încă se concentrează pe școală și încă nu și-au făcut debutul pe ”marele ecran”, orizonturile lor sunt promițătoare. Părinții au grijă să-i ducă la teatru și, în fiecare vară, în tabere de actorie. Carys Zeta Douglas este mezina familiei și singura fiică a lui Michael.