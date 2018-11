Cati bani a cheltuit Gabriela Cristea pentru a ramane insarcinata

La prima sarcina, Gabriela Cristea a cheltuit peste 30.000 de euro pe tratamentele pe fertilizare in vitro. Moderatoarea de la Antena Stars s-a oprit la a șasea fertilizare, iar ulterior s-a întâmplat minunea, când nici nu se aștepta.Gabi Cristea a rămas însărcinată cu Victoria pe cale naturală.„Nu au reușit pe toate pe care le-am făcut. Am făcut șase de-a lungul timpului. Înainte să rămân însărcinată cu Victoria am făcut într-un singur an, înainte cu trei-patru luni de rămâne însărcinată, am făcut patru FIV-uri și încă un tratament, practic cinci tratamente într-un an. Fizic nu ai cum să faci mai multe. E foarte greu. Nu tratamentul este greu, ci partea psihologică. Din păcate, în România nu există asistența asta psihologică”, a mărturisit Gabriela.