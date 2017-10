Cati bani castiga noul iubit al Andreei Marin

Acesta este consul al Romaniei in Tunisia si, desi nu se poate lauda un salariul urias ca al Andreei Marin, nici el nu are venituri modeste. Acesta ar avea un salariu de 3000 de euro pe luna, un venit de trei ori mai mic decat al "Zanei".Tuncay a fost insa si mai modeste la capitolul venituri. In afara de o masina pe care o conducea in Turcia, acesta nu avea mai nimic.povestit, pentru click.ro, un prieten foarte bun al turcului.