Catrinel Menghia este insarcinata

Vedeta, in varsta de 32 de ani, si-a etalat burtica de gravida pe 26 septembrie, la la Gala for the Global Ocean, unde a fost invitată chiar de prinţul Albert de Monaco, la Opera din Monte Carlo. Tatăl bebelușului este iubitul său, producătorul de filme Massimiliano Di Lodovico, cu care Catrinel are o relație stabilă de 7 ani, scrie scrie revista Viva! Acesta i-a devenit partener de viață, după ce celebrul model a divorțat de Massimo Brambati, în 2011, după o căsnicie de 6 ani.