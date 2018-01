Catrinel Sandu, inselata de sot. A fost sunata de amanta: "Sunt iubita sotului tau de doi ani"

Cei doi s-au casatorit in 2006, iar in anul urmator s-au mutat in SUA. Casnicia lor a fost una perfecta pana in anul 2016, cand fostul tenismen ar fi intalnit o tanara care pur si simplu l-a fermecat. Acesta nu a putut insa renuntat nici la familie, iar vreme de doi ani a dus o viata dubla. Catrinel a aflat ca este inselata in momentul in care a fost sunata de amanta sotului sau, care i-a spus ca este iubita acestuia de doi ani.“Catrinel a fost dărâmată, a suferit enorm şi chiar şi aşa, cu sufletul zdrobit, a luptat pentru a-şi salva căsnicia, nu a luat rapid decizia divorţului. A renunţat abia atunci când şi-a dat seama că nu-şi mai poate aduce soţul înapoi. Gabi are pe altcineva, este o americancă, tot o femeie blondă, dar care are până în 30 de ani. Catrinel a avut parte de tot sprijinul părinţilor ei, iar acum ia în considerare revenirea în România. Nu e însă uşor să-ţi schimbi viaţa la 180 de grade după un deceniu pe care l-ai petrecut în străinătate”, a declarat o prietena apropiata cuplului pentru click.ri.„O sună tipa asta într-o zi şi îi spune: «Bună, ştii cine sunt eu? Sunt iubita soţului tău de doi ani. Voiam doar să îţi zic că nu o să mai fie cu tine». Catrinel a fost şocată, îţi dai seama, dar i-a răspuns ca o doamnă, nu s-a băgat în scandal sau în discuţii agresive”, a mai declarat sursa citata.Sursa foto: click.ro