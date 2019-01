Anuntul a fost facut de vedeta pe o retea de socializare, iar fanii i-au transmis felicitari., i-au transmis prietenii virtuali lui Catrinel Sandu.Catrinel Sandu are o relație cu Steve, un medic stomatolog, după divorțul de Gabriel Trifu. Fosta “bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a povestit cum a început relația și ce a simțit ea în perioada zbuciumată în care divorțul părea iminent., s-a confesat Catrinel Sandu, în revista Unica.

Catrinel Sandu s-a casatorit in mare secret!

