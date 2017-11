Ce a facut Cristina Balan cu banii castigati la "Vocea Romaniei". A facut o investitie surprinzatoare

Artista nu i-a risipit insa, ci i-a cheltuit cu cap. Si-a facut o casa la tara, in afara Bucurestiului.Cantareata in varsta de 36 de ani era hotărâtă să investească o parte din cei 100.000 de euro într-un centru destinat copiilor cu sindromul Down, afectiune de care sufera si gemenii ei. Din cauza birocraţiei, solista şi soţul ei, muzicianul Gabriel Bălan, au întâmpinat obstacole, aşa că au renunţat deocamdată la acest proiect. Dar nu definitiv, urmand sa reia proiectul impreuna cu MagiCamp.Totusi banii castigati cu vocea Cristinei au fost bine investiti. Si-au indeplinit visul de a se muta in afara Capitalei, impreuna cu cei doi copii. Astfel, din acest an, soţii Bălan şi cei doi puşti, Toma David şi Matei Nikolas, au izbutit să se mute la ţară, într-o căsuţă ridicată în curtea socrilor, la 15 kilometri de Bucureşti. Copiii sunt extrem de fericiti, mai ales ca au ocazia sa trebaluiasca toata ziua prin curte printre noile lor animale de companie: caini, pisici, gaini si o vaca.