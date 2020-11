Ce a mai ramas din fosta vila a lui Irinel Columbeanu dupa incendiu

Oana Zavoranu a avut prima reactie dupa ce a aflat ca fostul sau sot, Pepe, divorteaza. Declaratiile vedetei au fost in stilu-i caracteristic si s-a amuzat de situatia in care se afla artistul. Dupa ce Pepe a anuntat ca divorteaza de Raluca Pastrama, la scurt timp si Oana Zavoranu, fost sotie

Inainte ca Pepe sa faca anuntul divortului, Raluca Pastrama a facut cateva marturisiri dureroase in cadrul unui interviu in emisiunea #BARonline, lansată pe YouTube de sotul sau. „Aș avea multe de spus. În toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe