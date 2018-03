Ce avere a lasat in urma Andrei Gheorghe. Cine sunt mostenitorii

Potrivit declaratiei de avere, jurnalistul detinea trei terenuri impreuna cu familia, situate in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, o casa in Voluntari si obiecte de arta in valoare de 31.000 de euro.La mai putin de doua luni de la inceputul colaborarii cu Sebastian Vladescu, Andrei Gheorghe a renuntat la postul din ministerul de Finante si s-a intors la ceea ce ii placea lui cel mai mult sa faca, radio si tv. Din pacate, fostul jurnalist s-a stins din viata luni seara, la varsta de 56 de ani. Acesta a fost gasit de ingrijotorul casei, decedat in baia locuintei sale din Voluntari. De funerarii se ocupa Andrei Gheorghe fosta sotie a acestuia. Petruta Gheorghe si copiii jurnalistului s-au ocupat de toate precedurile premergatoare inmormantarii si vor ridica in urmatoarele ore de la IML sicriul cu trupul neinsufletit al omului de radio si tv. Tot ei vor fi probabil si mostenitorii averii.