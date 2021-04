Ce avere are Andreea Marin? "Am ramas fara bani de la o luna la alta de foarte multe ori"

Prezentatoarea TV a fost mereu discreta cu viata sa personala si niciodata nu a dat prea multe detalii despre casniciile sale sau despre viata de familie. A ferit-o mereu pe fiica sa, Violeta, de viata publica si a incercat sa duca o viata normala.Desi este cotata una dintre cel mai bine platite realizatoare TV, Andreea Marin a marturist ca nu are o avere impresionanta, asa cum poate isi imagineaza foarte multa lume. A preferat sa fie chibzuita si sa nu faca cheltuieli inutile."Nu sunt un om pe care să îl poţi numi „cu bani”, bogat. Pe scurt, am casă, o maşină, posibilitatea de a călători şi de a-mi da copilul la o şcoală care să îi ofere un viitor mai bun. Asta e averea în bani pe care o consider importantă. Nu o să mă vezi făcând exces de investiţii în articole vestimentare, în genţi. Sunt mai cumpătată. Admir calitatea acestor produse, dar de la distanţă. Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani”, a recunoscut Andreea Marin, la Canal 33.In acelasi interviu, fosta sotie a lui Stefan Banica Jr a vorbit si despre inceputurile sale in televiziune, cand nu si permitea decat o sticla de suc pe luna, iar salariul ii ajungea sa mearga cu taxiul la munca.”Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri. Aveam un singur sacou.Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine, doar la emisiune”, mărturisea Andreea Marin.