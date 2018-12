Ce avere are Kevin din "Singur acasa"! Nu o sa-ti vina sa crezi!

Pentru rolul din primul film „Home alone“ („Singur acasa“), actorul a primit 100.000 de dolari, in timp ce pentru cea de-a doua parte, cel cunoscut sub numele de Kevin din „Singur acasa“ a primit 4,5 milioane de dolari.Averea lui Macaulay Culkin a crescut datorita drepturilor de autor pe care le primeşte şi astazi, dar şi filmul „Richie Rich“ i-a rotunjit veniturile. Mai mult decat atat, in urma cu o saptamana, el a aparut intr-o reclama pentru Google Assistant, in care sunt reproduse cele mai emblematice scene din „Singur acasa“.