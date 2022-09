Ce avere are Serena William. Cati bani a strans tenismena in timpul carierei de 20 de ani

Serena William, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din lume, se pregateste sa se retraga. Americanca a castigat numeroase trofee de-a lungul carierei sale, dar si o avere uriasa.



Serena a fost inclusa in top 100 cele mai bogate femei din lume, potrivit Forbes, iar compania americancei, „Serena Ventures”, deține în total 60 de business-uri în diverse domenii, precum alimentație și îmbrăcăminte, dar și criptomonede, francize, drepturi de imagine etc.



260 de milioane de euro este averea estimată a Serenei Williams, tenismenă care a dominat categoric circuitul WTA, timp de aproape 20 de ani. Pe langa cariera stralucita in tenis, Serena a avut si numeroase contracte de imagine, cel mai longeviv partener al sau fiind compania Nike.