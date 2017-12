Ce avere fabuloasa a lasat in urma regele Mihai!

In prezent, Casa Regala a Romaniei detine Domeniul Regal Sinaia (Castelul Peles, Castelul Pelisor si Castelul Foisor), retrocedat în 2008, si Domeniul Regal Savarsin, retrocedat în 2001. Palatul Elisabeta a fost oferit ca resedinta oficiala permanenta a Regelui Mihai, în calitate de fost sef de stat, dar nu se afla în proprietatea sa.În plus, Regele Mihai I mai detine aproape 20.000 de hectare de padure, trei imobile si un teren în Bucuresti, un imobil si terenuri în Poiana tapului, cateva cabane si cantoane în Azuga-Predeal si zeci de kilometri de drumuri forestiere, proprietati care i-au fost retrocedate. Orice estimare a averii Regelui Mihai I nu poate fi decat una aproximativa, în conditiile în care, de exemplu, Domeniul Regal Sinaia are valoare de patrimoniu si nu se supune „pretului pietei”. Atunci cand avocatii Casei Regale au purtat discutii cu Guvernul Romaniei în vederea renuntarii la drepturile asupra domeniului Peles, suma propusa a fost de 30 de milioane de euro. Cele doua parti nu au ajuns însa la o întelegere. O alta valoare estimativa a Pelesului vehiculata, care pare a fi mult mai aproape de realitate, a fost de 150 de milioane de euro, în conditiile în care Castelul Bran a fost estimat la 140 de milioane de dolari, anunta wowbiz.ro. Însa avutia regelui este diferita de avutia Coroanei, iar urmasii regelui nu vor beneficia de întreaga avere.Veniturile exclusive ale regelui au insumat pensie de peste 1.000 de lei, la care se adauga indemnizatia de fost sef de stat, de 6.000 de lei. In plus, Administratia Prezidentiala le plateste fostilor sefi de stat cate un consilier si un secretar de cabinet. Mai mult, regele a avut si indemnizatie de membru al Academiei Romane.Cine sunt mostenitorii Actualul Mostenitor la sefia Casei Regale a Romaniei este Alteta Sa Regala Margareta, Principesa Mostenitoare a Romaniei (jure sanguinis), care va fi de acum înainte si va ramane dupa decesul Majestatii Sale Regelui Custode al Coroanei Romaniei (ad personam). Actualul consort al Mostenitoarei la sefia Casei Regale a Romaniei este Alteta Sa Regala Radu, Principe al Romaniei (ad personam).In Romania, in zilele de 14, 15 si 16 decembrie va fi doliu national in memoria Majestatii Sale Regele Mihai. Aeronava cu trupul monarhului va sosi in Romania miercurea viitoare, 13 decembrie, la ora 11:00.