Ce diagnostic a primit Paula Chirila dupa ce a fost luata cu ambulanta chiar din timpul unei emisiuni

„Am stat până pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește. Trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc.Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a spus Paula Chirilă în emisiunea Xtra Night Show, citează Spynews. Așadar, actrița suferă și de hernie de disc lombară.„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore, în aceeași poziție, pentru că nu mă puteam mișca. Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii.A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta. A fost absolut sinistru”, a mai dezvăluit Paula, potrivit Spynews. Paula Chirilă și fostul ei soț, Marius Aciu, au divorțat în 2017, după 12 ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică în vârstă de 10 ani, Carla Sofia.