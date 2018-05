Ce haine trebuie sa poarte invitatii la nunta printului Harry cu Meghan Markle. Casa regala a impus un dress code strict

Pentru aceasta nunta, Casa Regala ar cheltuit in jur de 45 de milioane de euro. Numai rochia de mireasa a lui Meghan ajunge la 100.000 de lire.Invitatii vor trebui sa respecte niste reguli stricte in ceea ce priveste vestimentatia.Astfel ca femeile sunt nevoite sa poarte rochii de zi si palarii, iar barbatii trebuie sa se prezinte in uniforme si costume de zi, dupa caz.De asemenea, doamnele trebuie sa poarte palarii in biserica ca semn de respect. Acestea insa nu vor mai putea fi purtate si dupa-amiaza, cand este momentul in care sunt purtarte tiarele. Nu doar invitatii au reguli pe care trebuie sa le respecte, ci si mirii. Buchetul de mireasa al lui Meghan Markle va contine mirt. Este o traditie regala ce nu poate fi incalcata. Mirtul simbolizeaza dragostea. In plus, Meghan este nevoita sa aibe o manichiura intr-o nuanta neutra, deoarece doar acestea sunt permise in cadrul evenimentelor Regale.