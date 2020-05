Ce mai face Choupette, cea mai bogata pisica din lume, la un an de la moartea lui Karl Lagerfeld

Choupette calatoreste cu un avion privat si este foarte ocupata. Dupa moartea stapanului sau, felina a mostenit in jur de 3 milioane de dolari. Pisicuta continua sa faca bani pentru ca este implicata in diverse proiecte si a incheiat mai multe contracte de imagine.Choupette trăiește în continuare cu bona sa, Francoise Cacote, fosta menajeră a lui Karl Lagerfeld, la Paris, unde este răsfățată și nu-i lipsește nimic.De asemenea, Choupette este cel mai prestigios client al agenției pariziene 'My Pet Agency'. Agentul ei, Lucas Berullier, a declarat pentru New York Times că pisica are multe proiecte în desfășurare. 'Este foarte, foarte ocupată. Vine des la agenție să îi facem fotografii pentru contul ei de Instagram', a dezvăluit agentul.Karl Lagerfeld a adoptat-o pe Choupette in 2011 de la un prieten. Felina i-a devenit designerului cel mai bun prieten si erau nedespartiti. Piscuta zbura cu un avion privat, mânca alături de stăpânul ei la masă şi avea două menajere, care notau într-un jurnal tot ce făcea felina zilnic, avea propriul iPad şi i-a fost dedicată o carte.Designe¬rul chiar a creat o colecţie de accesorii inedite a cărei inspiraţie a fost Choupette şi dezvăluia că s-ar însura cu pisica lui, dacă ar fi legal. 'Nu există căsătorie legală între oameni şi animale. N-aş fi crezut vreodată că voi fi îndrăgostit de o pisică', declară el despre felina care a reuşit să-i îmblânzească sufletul.