Ce mananca Kate Middleton in fiecare zi! Iata cum reuseste sa se mentina slaba

Kate Middleton reuseste sa se mentina in forma fara sa renunte la deserturi si la mancarurile sale preferate. Asadar, toata lumea se intreaba cum reuseste Kate sa se mentina atat de slaba! Secretul Ducesei este unul foarte simplu.Ea manaca la fiecare masa foarte multe alimente crude si include in meniul sau multe proteine si foarte putini carbohidrati. De asemenea, mancarea pe care o serveste adesea Kate este una sanatoasa, preparata in casa, cu ingrediente proaspete si sanatoase.Nutritionista Louise Parker este cea care se ocupa ca Ducesa de Cambridge sa aiba o silueta perfecta, fara sa se infometeze. Recent, Louise a dezvaluit pentru Daily Mail ce mananca Ducesa in fiecare zi. Potrivit acesteia, Kate prefera mancarea naturala. Unul dintre preparatele preferate ale Ducesei sunt pestii cruzi si marinati in suc de lime. De asemenea, Kate adora salata de pepene verde, gazpacho, boabe de goji, salata tabule și laptele de migdale. Kate prefera preparatele bogate in antioxidanti, proteine si alti nutrienti care au actiune diuretica si antiinflamatorie.Rețete bogate în antioxidanți, proteine ​​și alți nutrienți, pe lângă faptul că au acțiune diuretică și antiinflamatorie. De asemenea, se zvonește că Kate Middleton urmează dieta Dukan pentru a pierde în greutate. Printre preparatele sale preferate la prânz se numără cele care conțin proteine ​​slabe, legume, fructe și pâine integrală de grâu. La fel ca majoritatea britanicilor, Kate iubește curry în toate versiunile sale. Într-o călătorie în Canada cu prințul William, și-a dezvăluit dragostea față de acest cocktail de condimente indiene. Ambele însoțite de legume, ca și carne de miel, dar în cantități mici.De asemenea, se zvonește că Kate Middleton urmează dieta Dukan pentru a pierde în greutate. Printre preparatele sale preferate la prânz se numără cele care conțin proteine ​​slabe, legume, fructe și pâine integrală de grâu. La fel ca majoritatea britanicilor, Kate iubește curry în toate versiunile sale. Într-o călătorie în Canada cu prințul William, și-a dezvăluit dragostea față de acest cocktail de condimente indiene. Ambele însoțite de legume, ca și carne de miel, dar în cantități mici.