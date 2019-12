Ce meserie au avut cei mai celebri actori inainte sa urce in lumina reflectoarelor?

Chiar si cei mai celebri dintre ei, nu au pornit de la inceput pe acest drum al actoriei. Ce meserii au avut atunci? In randurile ce urmeaza vei descoperi o parte a vietii actorilor de la Hollywood care iti era straina poate. Vei afla ce meserii au avut cei mai mari 10 de actori.- Inainte de a absolvi orice cursuri de teatru - actorie si de a deveni actor, celebrul Gerard Butler a absolvit dreptul. Ba chiar a si profesat in domeniu, la o firma de avocatura, inainte de a urca pe scena pentru prima oara. George Clooney a schimbat cel putin 3 directii profesionale pana a devenit actor. A fost sportiv (jucator de baseball), apoi a studiat jurnalismul incercandu-si norocoul aici, dar a renuntat mai apoi, angajandu-se ca vanzator la un magazin de pantofi. A mai lucrat si pe o plantatie de tutun inainte sa ajunga actor. Brad Pitt a avut parte de o cariera nebuna, sofand o limuzina pentru stripteuze pentru mult timp, dar fiind si mascota unui lant celebru de restaurante din SUA, pentru o buna perioada de timp. Hugh Jackman a fost clovn si timp de trei ani celebrul Wolverine nu a ratat nicio petrecere pentru copii la care era invitat ca animator. Recunoaste ca era platit foarte prost, acceptand oferte si pentru suma de 50 de dolari, insa i-a placut aceasta meserie, a mai spus actorul.a avut o meserie de-a dreptul uluitoare. Departe fiind de un inceput stralucit, marele Rocky a fost ingrijitor la Gradina Zoologica din Central Park, curatand custile leilor. Cam atat despre actori, haideti sa vedem impreuna si la ce nivel se situau marile actrite din ziua de azi.- inainte sa devina actrita celebra pe care o stim si o adoram cu totii, Jennifer a fost un simplu curier. De asemenea, a lucrat si in telemarketing. Charlize Theron a fost balerina, iar o grava accidentare i-a distrus posibilitatea de a urma o cariera in acest domeniu, focusandu-se pe actorie din acel moment. Whoopi Goldberg pe care o stim cu totii din "Ghost" a lucrat intr-un domeniu deloc placut. A fost asistent pentru o companie de pompe funebre, ocupandu-se de cosmetizarea si aranjarea celor decedati in cadrul inmormantarilor. De asemenea, inainte de acest job, a avut un cu totul alt job nepotrivit si acesta pentru o femeie. A fost zidar.a fost un darz recuperator de creante, angajandu-se intr-o firma de profil imediat dupa terminarea liceului. Julia Roberts a visat intotdeauna la o carierea in Jurnalism, absolvind si facultatea de Jurnalism la Universitatea Atalanta. Insa planurile erau altele pentru ea, asa incat meseria de ziarist a ramas in urma, Julia devenind una dintre cele mai iubite actrite din ziua de azi.