Ce noroc sa fii regina. Iata ce face un angajat pentru Elisabeta a II-a

Potrivit bbc.com, cea care ii poarta pantofii reginei este Angela Kelly, confidenta și croitoreasa suveranei britanice de foarte mulți ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Angela Kelly, care poartă același număr la pantofi ca regina Elisabeta a II-a.„Regina are foarte puțin timp pentru ea. Nici nu are timp să-și poarte pantofii”, a explicat Angela Kelly în cartea sa în cartea sa – „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”.