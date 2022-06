Ce note a luat Eliza Iliescu la Bacalaureat. Cea mai batrana mama din Romania, mandra de fiica ei

Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, este tare mandra de fiica ei, Eliza, care a sustinut anul acesta examenul de Bacalaureat. Adolescenta a invatat foarte bine si chiar a fost sefa de promotie la absolvirea liceului. La BAC, Eliza s-a descurcat remarcabil si a obtinut o medie foarte mare.„Fiica mea a luat 9,80 la Limba Română. De asemenea, a obținut alte două note mari, de peste 9.00, fiecare, una la Istorie și alta la celălalt opțional pentru care a decis în cele din urmă să dea examen”, a declarat mama adolescentei, Adriana Iliescu, pentru impact.ro. Eliza are planuri marete de viitor. Ea vrea sa studieze la trei facultati. Adriana Iliescu a marturisit ca o va sustine si va face chiar si un credit pentru a o ajuta pe fiica ei sa isi indeplineasca visul.„Eliza va face două sau poate chiar trei facultăți. cine știe! Am studiat împreună mai multe variante, însă nu vi le putem spune, fiindcă mai pot apărea schimbări. Cred cu tărie că va reuși să le facă față! Știm amândouă că nu va fi simplu, dar vom merge pe calea asta! O voi ajuta să-și plătească a doua facultate din pensia mea de la Uniunea Scriitorilor. Am făcut calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea.”, a spus femeia, potrivit aceleiași surse menționate anterior.