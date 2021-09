Ce nume va purta Simona Halep dupa casatoria cu Toni Iuruc. Se va face o exceptie

Cantaretul Victor Socaciu trece prin momente grele! Artistul a fost internat de urgenta, dupa ce a acuzat dureri mari la rinichi. Victor Socaciu a fost infectat cu coronavirus in luna aprilie si a stat atunci internat trei saptamani. Se pare ca acum are probleme din cauza rinichilor, dupa ce

Adela Popescu a lipsit astazi de la Vorbeste Lumea, desi abia a revenit pe micul ecran. La scurt timp, prezentatoarea TV a intrat in direct la emisiunea de la Pro TV si a explicat ce se intampla cu ea. Astfel, actrita a marturisit ca are Covid si va trebui sa stea doua saptamani in carantina.