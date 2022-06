Ce pensie incaseaza lunar Maria Ciobanu, dupa 40 de ani de activitate

Maria Ciobanu primeşte de la statutul român doar 1.200 de lei lunar. Artista susține că din această sumă nu ar putea să trăiască, fiind mult prea mică.„După 40 de ani de muncă am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele?! Cum să trăiesc cu 1.200?”, spunea Maria Ciobanu pentru Click! In America insa, Maria Ciobanu traieste intr-un cartier de lux, foarte aproape de fiica ei, Camelia Ciobanu. Artista are cetățenie americană și beneficiază și de o pensie din partea statului american, de 1.000 de dolari.„Nu vă interesează pe voi acest lucru, cât iau pensie, dacă iau pensie, dacă o pierd că mă mut aici. Eu trăiesc acolo alături de copiii mei. Nu se pune vorba despre bani”, a declarat Maria Ciobanu pentru Impact