Ce pensie va incasa Donald Trump ca fost presedinte

Pe langa aceasta pensie, Donald Trump va avea mai multe beneficii: decontarea calatoriilor, spatii de birouri si bani pentru plata angajatilor personali, suma ce poate depasi 1 milion de dolari. Potrivit Uniunii Nationale a Platitorilor de Taxe din SUA, incepand cu anul 2000, cei patru presedinti americani inca in viata au primit 56 de milioane de dolari in beneficii. Printre cele mai costisitoare beneficii este inchirierea de birouri, care nu are o suma limita, a explicat Demian Brady, directorul fundatiei.Fostii presedinti Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama au primit anul trecut peste 500.000 de dolari fiecare pentru plata chiriilor, in timp ce Jimmy Carter a luat 118.000 de dolari.In cazul lui Trump, chiriile cladirilor business-urilor sale i-au costat pe platitorii de taxe americani peste 1 milion de dolari de cand a preluat presedintia SUA.Acum, acesta va putea deconta chiriile doar pentru birourile care se afla in proprietatea sa privata, a mai explicat Brady.Pe de alta parte, fata de alti fosti presedinti, Donald Trump nu va beneficia de asigurare de sanatate, acordata presedintilor care au stat la Casa Alba cel putin cinci ani.In aceeasi situatie este si Jimmy Carter, potrivit stirileprotv.ro .Trump poate pierde totul daca este condamnat de SenatCu toate acestea Trump risca sa piarda toate aceste beneficii, dar si pensia in cazul in care va fi condamnat de Senatul american in cazul procesului intentat in urma cu o saptamana.Cu toate acesta, mai multi experti in legislatia americana sustin ca inlaturarea beneficiilor de fost presedinte este dificila si Trump le-ar putea pastra chiar daca Senatul il va condamna.