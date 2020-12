Ce plan are Raluca Pastrama dupa divortul de Pepe

„El vrea să o ducă în străinătate și să o prezinte familiei lui. Nu este deranjat de faptul că ea are copii.Se iubesc foarte mult. De aceea Raluca a fost, inițial, de acord cu toate cerințele lui Pepe. Și-a dorit ca el să fie de acord cu despărțirea la notar, ca să scape cât mai repede și să fie liberă. Iubitul ei era deranjat că trebuie să se vadă pe ascuns, să țină totul ascuns, să vorbească numai când poate ea. I-a spus că o vrea cu totul pentru el, fie își spun adio.Pepe a aflat și, cel mai probabil, va face tot posibilul să amâne cât mai mult divorțul”, au transmis mai multe surse în exclusivitate pentru Impact.ro.In urma cu un an, Pepe marturisea ca viata de cuplu nu este una perfecta.„Cred că în orice cuplu există, la un moment dat, o tensiune. Nu pot să spun că am familia și relația perfectă.Poate ne-am certat cu siguranță și noi și am regretat ulterior după ceartă. Ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soția mea, dar am știut să trecem peste și să ne cerem scuze instant.Dar sunt unii care țin ranchiună și, dacă nu te întorci puțin și nu îți asumi vina și o ții în continuare acolo, s-ar putea ca, la un moment dat, să pună capăt unei relații frumoase. Doar așa din ambiție sau de la prea mulți nervi”, spunea artistul la începutul anului.