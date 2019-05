Ce s-a gasit in casa creatorului Razvan Ciobanu: "Mirosea a hoit"

Acesta a povestit că a găsit ușa casei deschisă, iar că pe holul blocului era un miros îngrozitor. Bărbatul s-a temut să intre atunci în casă, dar s-a întors câteva ore mai târziu împreună cu mama lui Răzvan."M-am întâlnit cu Răzvan pe o plajă, la o terasă, era singur, era trist, supărat obosit, că nu dormise toata noaptea, voia sa ajunga la Bucureşti. Voiam sa facem poze, eram cu mama si sotia mea, mai apoi a venit alt prieten cu drona sa facem poze si i-am spus sa mai aiba rabdare 20 de minute si plecam. A mai stat cateva minute si a zis ca se duce sa-si ia tigari, el avand in mana, a zis ca e pachetul gol. I-am zis ca-i dau de la mine, a zis ma duc si vin repede sa ma astepti, noi am mai stat o ora si nu s-a intors", a declarat Sorin Oprea pentru Romania TV."Am ajuns la Bucureşti si m-am trezit dimineata cu mesaje, a fost veste soc pentru tot. Primul lucru pe care l-am făcut, am sunat un avocat prieten comun, am cerut nr lui Marius, fostul iubit. M-am urcat in masina si am plecat spre Razvan, am sunat un prieten comun si am stat cu el in telefon pana am ajuns in fata blocului, am intrebat daca are cartela de la usa, pisica nu are ce sa manance. Cand am ajuns in scara am dat de un domn, nu era roman, nu stiu cine era, i-am explicat, i-am spus daca vrea sa vina cu mine. Am urcat cu el pana la etajul 1 , am vazut pisica la usa, in interiorul holului, era miros de nu puteai respira, mirosea a hoit, holul blocului. Pisica era pe hol, plangea, am facut rost de numarul lui Marius si am stat de vorba in telefon ce fac cu pisica, ca miroase urat, in mintea mea fiind a murit din cine stie ce, iar eu nu pun mana pe clanta usii, era crapata. Cand a plecat doar a tras-o si nu s-a inchis. Am luat pisica si am plecat in drum", a mai declarat Sorin Oprea.