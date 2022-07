Ce salariu incaseaza luna actrita Carmen Tanase: "Am avut perioade in care nu imi ajungeau banii"

Actrița încaseză lunar 1.300 de euro (n.r. – 6.200 de lei net) din podcast, o sumă destul de mică având în vedere popularitatea artistei.„Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea, de exemplu, e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc.Da, am avut perioade (n.r. – când nu îi ajungeau banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!”, a declarat Carmen Tănase.