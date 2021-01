Ce salariu urias ar incasa Teo Trandafir la Kanal D

Desi nu a vorbit niciodata despre salariul sau, s-a speculat ca aceasta ar incasa 20.000 de euro pe luna, potrivit bugetul.ro. Vedeta a dezmintit insa aceste zvonuri."Aceste informaţii sunt exagerări complet inutile. Sunt plătită decent".Într-un interviu, ea a mai precizat: "Au fost mulţi cei care şi-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulţit cu 12 luni şi au făcut ei socoteala cât am câştigat eu într-un an.", a declarat pentru libertatea.ro."Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun nişte benzină, poate am nişte rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulţită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greşit! Pentru că, între timp, ai făcut nişte lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav".Teo Trandafir a vorbit si despre speculatiile conform cărora ar fi negociat un contract de 4 milioane de euro cu Prima TV."În legătură cu cârcotaşul, el trebuie să aibă o logică. Pe mine Kanal D mă plăteşte cu 5 lei, asta înseamnă că eu trebuie să îi aduc lui Kanal D 500 de lei. Eu trebuie să-mi plătesc postul de televiziune în aşa fel încât să-i dau libertatea şi confortul de a mă plăti pe mine.Câţi bani ar fi trebuit să aduc eu la Prima TV, ca să-mi dea 4 milioane de euro? Prima Tv era un post mititel, nici nu îşi permitea atunci. Să le aduc 40 de milioane? De unde? În patru luni!Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat... tot bani se numesc.Că s-au dus pe apa sâmbetei... asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac... încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui.", a povestit Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.