Ce se intampla cu Stefan Banica Jr dupa ce a fost operat

Cantaretul s-a prezentat la camera de garda a Spitalului Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri insuportabile in zona abdomenului. Desi initial medicii au crezut ca este vorba despre o indigestie, dupa mai multe analize si investigatii doctorii au descoperit ca este vorba despre apendicita si l-au operat de urgenta pe artist.La o saptamana de la interventie, Stefan Banica Jr se simte foarte bine si este in forma., a fost mesajul Laviniei Parva la fotografia postata in care ea si Stefan Banica Jr. le zambesc fanilor.