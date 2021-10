Ce se intampla la 5 luni de la moartea lui Ion Dichiseanu. Simona Florescu spune ca primeste semne de la regretatul actor

Luana Mitran, fosta sotie a realizatorului TV Cabral, a postat un mesaj dur pe pagina sa de socializare dupa aparitia reportajului Clanul Marelui Alb, care a avut un impact urias in Romania, dupa ce jurnalistii au dezvaluit afacerile dintre biserica si unii politicieni. Investigatia facuta de

Oana Pellea are Covid. Actrita este vaccinata cu schema completa si se confrunta cu simptome usoare. Vestea trista a fost data chiar de Oana Pellea pe retelele de socializare. Ea a marturisit ca a intrat in contact cu o persoana infectata si a facut mai multe teste rapide, care au avut

Gabriel Cotabita are din nou probleme de sanatate. Cantaretul a fost internat, dupa ce s-a simtit din nou rau. Potrivit primelor informatii, artistul a ajuns la spital cu simptome de AVC. ”Gabriel Cotabiță a ajuns la spital cu simptome de AVC, accident vascular cerebral

Intre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf nu mai exista cale de impacare. Antrenorul a marturisit ca a depus actele de divort. Potrivit ultimelor informatii aparute in presa, Reghe are deja o alta relatie, iar in curand va deveni tata pentru a treia oara. De data aceasta va fi tata de fetita.